Asensio Milan pista concreta: ma c’è distanza sull’ingaggio

Un nome in orbita Milan per la prossima stagione è quello di Asensio del Real Madrid. Ecco le ultime sul futuro dello spagnolo

Secondo Calciomercato.com l’opzione rossonera resta reale e concreta, anche se i Blancos hanno alzato l’offerta per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. La richiesta è di 7 milioni di euro d’ingaggio, il Milan arriva a 5 con i bonus. Al termine del campionato è previsto un contatto tra le società per fare il punto della situazione sia su Brahim Díaz che su Asensio che resta l’obiettivo numero uno del Diavolo per la fascia destra.