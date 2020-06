Assemblea Lega Serie A: posticipato l’orario di convocazione alle 17.30

Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha informato che l’assemblea di domani è stata posticipata alle 17.30

Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha informato che l’assemblea convocata per domani alle 11 sarà posticipata alle 17.30. La nota ufficiale.

«L’orario di apertura dell’Assemblea della Lega Serie A già convocata, in via d’urgenza e in videoconferenza, per domani venerdì 5 giugno 2020, è posticipato in seconda convocazione alle ore 17.30 (anziché alle ore 11). Resta fermo, invece, l’ordine del giorno che si riporta di seguito.