Assemblea Lega Serie A: «Ingiuste le limitazioni per i tifosi allo stadio»

La Lega Serie A è compatta nel ritenere ingiuste le limitazioni ai tifosi allo stadio: ecco cosa è emerso dall’Assemblea di oggi

È andata in scena oggi l’Assemblea di Lega Serie A con tutti e 20 i club partecipanti. Come riporta calcioefinanza.it, permane l’insoddisfazione tra la Lega e le società per le limitazioni fissate dal Governo per quanto riguarda la riapertura degli stadi, con il via libera al 50% della capienza per i tifosi in possesso del Green Pass. È stata confermata la volontà di dialogo con il Governo, così come la linea comune tra i club, che ritengono ingiusti i limiti fissati sia per il distanziamento sia per il tetto al 50% della capienza.

Tra gli altri temi, sono state analizzate le offerte pervenute per i pacchetti betting e dati e per i diritti tv del campionato Primavera: proposte con cifre in aumento rispetto al precedente triennio, con la Lega che procederà nei prossimi giorni alle trattative private.