Aston Villa PSG LIVE: cronaca e diretta match di Champions League

A Villa Park il match valido per il quarto di finale di ritorno di Champions League tra Aston Villa PSG: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

93′ – FINITA! ASTON VILLA 3, PSG 2. 4-5 il totale a favore dei francesi che passano il turno.

93′ – Cash supera Kvaratskhelia sulla destra poi va al cross per Maatsen che al volo si coordina benissimo e supera Donnarumma, ma deve fare i conti con Pacho che sulla linea salva il Psg dal gol che avrebbe portato ai supplementari la sfida.

90′ – Saranno 3 i minuti di recupero. 4-5 il totale della doppia sfida.

88′ – Hakimi lancia Doue contro Martinez da destra, a tu per tu con il portiere, nell’area piccola, il portiere argentino dell’Aston Villa mette in angolo.

88′ – Entra Barkley, fuori Tielemans nell’Aston Villa

84′ – Alle stelle il destro al volo di Kvaratskhelia su assist di Doue dagli sviluppi del calcio d’angolo.

83′ – Hakimi da destra prova a sfondare, ma giunto in parallelo al primo palo non riesce a superare Martinez che si rifugia in corner.

79′ – Alto il sinistro di Rodgers dal limite dell’area.

77′ – Dentro Watkins e Maatsen per Digne e Rashford nell’Aston Villa.

76′ – Dembele straordinario nella doppia finta da sinistra, poi con il mancino cerca il primo palo, ma sbatte su Martinez.

70′ – Palla lunga per Asensio di Pau Torres con l’attaccante che a tu per tu con Donnarumma sbatte sul portiere che salva ancora il risultato.

67′ – Dentro Asensio e Ramsey per Onana e McGinn nell’Aston Villa

65′ – Chance anche per il PSG. Ci prova Dembele con il destro dalla destra, para Martinez.

60′ – Ancora Donnarumma a salvare a salvare ancora il PSG! Tielemans di testa al centro dell’area viene fermato dall’intervento del portiere italiano.

58′ – GOL ASTON VILLA! Konsa fa 3-2! Rimonta dell’Aston Villa con la serpentina di Rashford dalla destra dopo il calcio d’angolo, con il tocco arretrato a liberare il centrale difensivo che batte con il destro Donnarumma e completa la rimonta. 4-5 nella doppia sfida!

58′ – Dentro Doue per Barcola nel Psg.

57′ – Quasi la riapre l’Aston Villa! Rashford fermato dalla manona di Donnarumma! Il portiere italiano prodigioso sul destro dell’attaccante inglese che dal limite dell’area aveva cercato l’angolino alto alla sua sinistra.

54′ – GOL ASTON VILLA! McGinn conquista palla a centrocampo e avanza fino al limite dell’area dal quale scarica con il mancino un missile all’incrocio dei pali alla sinistra di Donnarumma che non può nulla. 2-2.

52′ – Donnarumma salva su Rashford. L’occasione su assist di Tielemans, intercettata dall’uscita bassa del portiere italiano che ferma l’attaccante.

49′ – Prima chance della ripresa per gli inglesi, McGinn scambia con Digne da sinistra e poi di testa spedisce alto.

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO

45+1′ – FINE PRIMO TEMPO

45′ – Un minuto di recupero a Villa Park

42′ – Buona occasione per l’Aston Villa con Konsa, che sugli sviluppi di una palla da fermo si trova in buona posizione per tirare, ma invece preferisce il passaggio. La difesa francese neutralizza.

40′ – Azione avvolgente del PSG che manda Fabian Ruiz a concludere: palla centrale e facile preda del Dibu Martinez.

34 ‘ – GOL ASTON VILLA: palla persa dai parigini al limite dell’area, palla che finisce a Tielemans che conclude. Pacho prova a mettere in angolo, ma devia la traiettoria, imprendibile per Donnarumma.

26′ – GOL PSG: ancora un gran contropiede dei parigini che trovano il raddoppio. Kvara e Haimi triangolano, palla a Dembele che serve nel mezzo Nuno Mendes che ha il tempo di prendere la mira e mettere in porta.

23′ – Ancora un’occasione per gli inglesi con Rogers: diagonale rasoterra che esce di un soffio

19′ – Angolo Aston Villa: Pau Torres ci prova al volo, Donnarumma risponde

18′ – Occasione per l’Aston Villa con Rodgers che perde però l’attimo: non calcia e serve Rashford, anticipato dalla difesa francese.

15′ – il gol è una doccia fredda per l’Aston Villa: dopo il gol preso in contropiede il PSG è sempre più padrone del campo e il pressing dell’Aston Villa è già fuori giri.

11′ – GOL PSG: Contropiede dei parigini di Barcola, servito da Fabian Ruiz che mette in mezzo per Dembelé: Martinez esce male e permette ad Hakimi (rimasto alto dopo un contatto) di mettere dentro a porta vuota

10′ – Dopo il primo arrembaggio ora il PSG ha preso il possesso del pallone e inizia il suo possesso di palla.

6′ – L’Aston Villa pressa a tutto campo, il PSG fatica a trovare l’uscita di palla.

3′ – Angolo dell’Aston Villa, Onana prova la spizzata, ma Neves lo anticipa, spaventando Donnarumma. Ancora corner.

1′ – Calcio d’inizio degli inglesi.

ASTON VILLA-PSG 1-2

11′ Hakimi, 26′ Nuno Mendes, 34′ Tielemans

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; Rogers, Tielemans, McGinn; Rashford. A disp. Olsen, Proctor, Disasi, Mings, Maatsen, Bogarde, Barkley, Bailey, Ramsey, Watkins, Asensio. All. Emery.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia. A disp. Safonov, Tenas, Kimpembe, Hernandez, Beraldo, Lee, Mayulu, Zaire-Emery, Ramos, Doué, Mbaye. All. Luis Enrique.