Atalanta, Barrow rinnova fino al 2024

Atalanta, rinnovo di contratto per Barrow che ha prolungato con i bergamaschi fino al 2024

Promessa mantenuta. Il patron dell’Atalanta Percassi ha rinnovato il contratto di Musa Barrow. L’attaccante ha firmato ieri fino al 30 giugno del 2024 con uno stipendio pari a 500 mila euro bonus compresi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport l’attaccante lo scorso anno non ha vissuto una stagione al top, solo cinque reti realizzate, ma il numero uno dei bergamaschi lo ha blindato già in estate rifiutando alcune offerte dall’estero.