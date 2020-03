Atalanta, De Roon: «Ecco qual è il segreto di Gasperini»

Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha svelato la ricetta segreta del successo della formazione di Gasperini

Intervenuto a cronachedispogliatoio.it, Marten de Roon ha parlato del rapporto di Gian Piero Gasperini con i giocatori dell’Atalanta.

«Ti fa lavorare tanto e duramente. Sei sempre in forma. Chiede sempre di più a tutti, lo fa ancora. Ci dice: ‘Possiamo migliorare tecnicamente, tatticamente e fisicamente’. Ha cambiato la mentalità: vuole sempre vincere. Va a Torino per vincere, non per il pareggio. Anche io ho visto che sono migliorato, ma tutti e 30 in rosa siamo migliorati. Nel suo 3-4-3 capisce il giocatore: chiede ad Hateboer di correre e avere potenza, di attaccare sopra Ilicic. Chiede a me di fare il lavoro sporco, a Papu di gestire la palla. Conosce molto bene le qualità dei suoi calciatori».