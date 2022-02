Atalanta, De Roon: «Il pari con la Juve dà fiducia, vogliamo vincere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marten De Roon ha parlato a Sky Sport prima di Atalanta-Olympiacos.

ZAPATA – «Duvan è importante per noi, ha fatto tanti gol. Mi dispiace che si sia infortunato ancora, ma abbiamo sempre altri giocatori che possono fare la differenza, come i nuovi Boga e Mihaila».

JUVE – «Abbiamo disputato una grande gara contro la Juventus e può aiutarci anche per oggi. Ci aspetta una sfida difficile contro un avversario forte, ma vogliamo vincere».

DIFFICOLTA’ IN CASA – «Non lo so, forse qui da noi gli avversari giocano più accorti. Però per noi stasera sarà importante vincere perchè da troppo tempo non lo facciamo in casa».