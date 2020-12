Marten de Roon è sicuro che l’Atalanta otterrà la qualificazione agli ottavi di Champions League. Ecco le sue parole

Marten de Roon ha accompagnato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilai della sfida con l’Ajax. Ecco le sue parole.

OTTAVI DI FINALE – «È sempre bello tornare in Olanda. Siamo qui per continuare il nostro cammino in Champions. Fisicamente stiamo bene, siamo a posto. Domani dovremo essere pronti, saremo pronti».