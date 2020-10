Atalanta, Depaoli: «Sarà molto dura ambientarsi: i carichi di lavoro sono molto pesanti»

Fabio Depaoli è un nuovo giocatore dell’Atalanta: arrivato a Bergamo, l’esterno classe ’97 ha parlato della sua nuova avventura

Fabio Depaoli, ex calciatore della Sampdoria, si è presentato ai microfoni del sito ufficiale dell’Atalanta.

SODDISFAZIONE – «Sono felice, perché approdare in una piazza così importante per me può essere un punto di partenza per migliorarmi e magari avere la chance di giocarmi il riscatto: per me sarebbe un sogno.»

AMBIENTE – «Sarà molto dura ambientarsi: mi hanno detto che i carichi di lavoro sono molto pesanti, ma sono sicuro che il gruppo mi darà una grande mano. Sono cresciuto a pane e calcio, per me essere all’Atalanta è un traguardo importantissimo. Arrivare in un club che gioca la Champions League è un sogno che avevo sin da bambino.»

CARATTERISTICHE – «Sono un giocatore molto generoso, corro sempre tanto per aiutare i miei compagni e per recuperare palloni. Il gol? Ancora manca, speriamo che quest’anno sia l’annata buona.»