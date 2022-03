Atalanta, Djimsiti: «Abbiamo le qualità per fargli male»

Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, carica la squadra in vista del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen

Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della gara con il Leverkusen.

LE PAROLE – «Vediamo come giocano loro, sono offensivi ma prima pensiamo a come giochiamo noi. Sicuramente sarà molto importante far gol, abbiamo la qualità per poter far loro male. Il campionato ancora è lungo, oggi pensiamo solo all’Europa League».