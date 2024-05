La NOTTE più bella della città di Bergamo: il popolo dell’Atalanta sul tetto d’EUROPA

La lunga notte dei tifosi dell’Atalanta e della città di Bergamo dopo la conquista dell’Europa League ieri sera

Quando l’impresa sul campo unisce l’emozione di coloro che vivono tutto con gli occhi di un bambino sugli spalti, è naturale dedicare tali momenti a paragrafi d’amore destinati poi ad essere associati a ciò quando vengono riascoltati.

Per Atalanta Leverkusen e tutta Bergamo associarne qualcuna diventa particolare e al tempo stesso cronologico in base ai momenti.Si parte ricordando il recente DJ scomparso Franchino dove se la magia Atalanta non riesce ad essere portata via dai tifosi, allora saranno i tifosi stessi a farsi portare via dalla Dea a suon di “Fammi volare tra le nuvole per conquistare questa coppa” tra ansia ed emozione della prima volta.

Pronti via e la magia del primo tempo si fa sentire attraverso Lookman, dove la gente si lascia trasportare: lanci di birra, gente che finisce cinque file sotto, abbracci e anche chi predica calma per avere paura di ribaltoni (si tratta pur sempre del Leverkusen).La magia che si tramuta in realtà: 3-0, Atalanta Campione d’Europa, l’incredulitá con le lacrime sulle note di “We are the Champions“.

Coppa alzata, condivisa con il pubblico, “Paradise” che risuona dagli altoparlanti e non poteva essere altrimenti mentre ci s’incammina verso l’aeroporto dove si prova a chiudere occhio non riuscendoci: chiamando amici, parenti e chiedendo se fosse tutto vero.

E a Bergamo? Una città in piena festa perché come l’Atalanta è Campione d’Europa lo è la Città dei Mille dove tra vessilli, canti, clacson si omaggia il punto più alto della storia orobica, perché a Bergamo, citando Renga”Come te che mi hai dato la notte più bella del mondo l’ho vissuta con te”