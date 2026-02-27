Atalanta in estasi, che festa in spogliatoio dopo l’impresa col Dortmund! E Palladino elogia il coraggio di Krstovic: il retroscena sul discorso alla squadra

Atalanta in estasi, che festa in spogliatoio dopo l’impresa col Borussia Dortmund! Il retroscena sul discorso fatto da Palladino alla squadra

La festa dell’Atalanta è andata in scena ben oltre la canonica uscita dal campo dei giocatori, esplodendo in tutto il suo clamore a distanza di due giorni dalla straordinaria impresa conquistata in Champions League contro il Borussia Dortmund. Lo stadio intero è rimasto compatto all’interno dell’impianto a saltare e cantare, senza mostrare alcuna fretta di abbandonare gli spalti. Era come vivere in una dimensione parallela e totalmente nerazzurra, densa di enormi soddisfazioni per il traguardo.

Come dettagliatamente raccontato dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’abbraccio immaginario del pubblico bergamasco ha stretto tutto il gruppo. Successivamente, la grande festa è proseguita lontano da occhi indiscreti, all’interno dello spogliatoio. Antonio Percassi, Luca Percassi e Tony D’Amico hanno raggiunto Palladino e l’intera rosa. L’allenatore ha emozionato tutti i presenti mostrando un panno sporco di sangue, utilizzato in precedenza per ripulire la ferita di Krstovic dopo il durissimo scontro fisico che gli è costato ben 4 punti di sutura in testa, interrompendo così i festeggiamenti generali per dedicargli un sincero tributo.

OMAGGIO KRSTOVIC – «Voglio fare un grande applauso a un giocatore che si è buttato sull’ultima palla e ha preso calcio di rigore. A Krstovic!».

Mentre Krstovic si trovava in ospedale per i necessari controlli medici di routine, il gruppo ha voluto esaltare apertamente il suo coraggio sul terreno di gioco. La squadra ha poi cenato all’interno dello stadio, mentre oltre 22.000 spettatori hanno atteso a lungo fuori dall’impianto prima di fare rientro a casa. L’impresa ha generato un’eco mediatica internazionale, tanto che la rinomata BBC ha apertamente elogiato il club per aver salvato l’orgoglio sportivo nazionale in campo europeo. Il giorno seguente è stato concesso un prezioso momento di meritato riposo per smaltire la grande enfasi.

Di seguito le ulteriori dichiarazioni ufficiali rilasciate per commentare la splendida serata vissuta.

LUCA PERCASSI – «Quello che ci rende più orgogliosi come famiglia, sia da parte di mio papà sia da parte di Stephen Pagliuca è il fatto di essere una famiglia che gestisce l’Atalanta e che corre assieme all’Atalanta. Siamo orgogliosi che Bergamo possa vivere una notte del genere e mi commuove vedere la felicità di così tanta gente.»

RAFFAELE PALLADINO – «È una partita che resterà nella storia del calcio italiano. Questa società merita una soddisfazione del genere.»