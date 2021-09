Atalanta, Gasperini: «Bravi nelle difficoltà. Zappacosta da Nazionale»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match vinto contro la Salernitana

VITTORIA – «Il bicchiere è super pieno, la partita si è rivelata difficile. Questo è il calcio, non è tutto spiegabile. Se vanno in vantaggio anziché prende il palo la gara diventa difficile. Avevano molte più energie e adrenalina di noi, ma la squadra è sempre stata in partita. Appena hanno rallentato abbiamo creato i presupposti per vincere. È una gara che penalizza la Salernitana, ma nelle difficoltà siamo stati bravi».

ZAPPACOSTA – «È un ragazzo che ha piedi e corsa, spero che presto possa essere preso in considerazione anche per la Nazionale».

MENTALITA’ – «La Salernitana non ha fatto delle buone gare, niente a che vedere rispetto a quella di stasera. Hanno giocato un buon calcio, avevano più energia di noi, esiste il rischio di giocare tante partite, ma subentrano altre condizioni. Il calcio è strano, noi sappiamo benissimo che è una stagione particolare. Dobbiamo essere attrezzati, ma la cosa che più mi conforta è la centralina».