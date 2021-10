Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match perso contro il Milan: le sue dichiarazioni

SCONFITTA – «Abbiamo preso un gol dopo 30 secondi e un altro alla fine del primo tempo. In mezzo ci sono state diverse occasioni. Poi è arrivata un po’ di sfiducia ma devo dire che il Milan è stato molto bravo a ripartire e farci male. Non siamo stati nemmeno fortunati in diverse occasioni. Le abbiamo avute e non le abbiamo sfruttate. Sull’infortunio di Pessina non abbiamo ancora news. Abbiamo inserito più attaccanti per creare pericoli ma invece è venuta a mancare un po’ di continuità di prestazione. Sia Ilicic che Muriel non sono al massimo della condizione».

INFORTUNI SULLE FASCE – «Gosens e Hateboer hanno tempi di recupero lunghi. Abbiamo altre soluzioni. Un cambiamento tattico potremo anche farlo ma abbiamo anche certezze con questo modo di giocare e mi dispiacerebbe cambiare».

CONFRONTO CON MILAN E INTER – «Con l’Inter è stata più equilibrata. Oggi abbiamo preso gol subito. Oggi ho visto un Milan forte, con caratteristiche che nessuno ha in Italia. Se hanno possibilità di giocare di rimessa diventano pericolosi. Noi abbiamo avuto possibilità ma non le abbiamo sfruttate».

ILICIC – «L’Ilicic di un tempo sarebbe importante per noi. Lui si allena con grande impegno. Per lui non è facile, stiamo cercando di recuperarlo al meglio ma in questo momento facciamo fatica».