Parola a mister Gasperini: «Non ho una tradizione favorevole a San Siro, speriamo di sfatare questo tabù»

Mister Gian Piero Gasperini fa il punto del match di domani tra la sua Atalanta e l’Inter in conferenza stampa: «Affronteremo una grande squadra: con Spalletti sono sempre stati in zona Champions e questo dimostra la dimensione dell’Inter».

Continua: «Per noi è una partita di prestigio, veniamo da un momento buono». E sul match d’andata che aveva visto la Dea superare i nerazzurri per 4-1 aggiunge: «Era stato un risultato molto importante per noi ma non sarà quella la partita di riferimento».