Atalanta, Gasperini: «Vittoria di spirito. Malinovskyi? È carente»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match vinto contro il Sassuolo

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match vinto contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «Abbiamo giocato con grande spirito e voglia di vincere. Sono tutte componenti che abbiamo messo in campo anche quando il risultato non è stato favorevole. Siamo alla terza vittoria in cinque partite, quella di stasera contro una squadra veloce e tecnica, che attacca con tanti giocatori».

MALINOVSKYI – «Non abbiamo molte soluzioni in attacco, lui in questo momento deve alzare il tasso tecnico. Sta bene, come gli altri, ma è carente sotto l’aspetto tecnico».

SERIE A – «La fascia dell’Europa sarà numerosa, tante squadre di bassa classifica toglieranno punti alle big. Ai vertici ci sono Inter, Milan, Juventus e Napoli. Le altre sono un passo indietro».

KOOPMEINERS – «Nell’AZ aveva già giocato, la sua condizione fisica è migliorabile però è un giocatore che sa cosa fare in qualunque zona del campo. Ha un piede importante, mi piace molto».