Atalanta, Gritti: «Vittoria fondamentale, c'erano bisbigli negativi...»

Il vice allenatore dell’Atalanta Gritti ha parlato dopo la partita contro il Venezia

Tullio Gritti, vice allenatore dell’Atalanta, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo la vittoria per 3-1 in casa del Venezia.

VITTORIA – «Vittoria importantissima. Queste sconfitte ci hanno un po’ tolto il morale, creando qualche bisbiglio negativo. Ci era mancato qualcosa lì davanti. È una boccata d’ossigeno importante».

ZAPATA – «Di attaccanti come lui non abbiamo, se ti manca per tanto tempo un riferimento come il suo vai in difficoltà. Si è vista nel girone d’andata la sua importanza, quando abbiamo fatto il nostro record di punti».

EUROPA – «Ci sono ancora cinque partite da giocare alla morte. Noi ci crediamo, ci sono anche degli scontri diretti».