Inter, vietato sbagliare: Inzaghi deve invertire il trend degli scontri diretti

Atalanta Inter è il match clou delle 12:30 in Serie A, due squadre che non possono più sbagliare: Gasperini dopo le due sconfitte consecutive, Inzaghi per gli scontri diretti.

Roma, Milan, Lazio, Juventus e mettiamoci pure l’Udinese. Il rullino di Inzaghi contro le big o le squadre in lotta per le posizioni alte in classifica non ha mai vinto, anzi ha sempre perso. Un trend da invertire su un campo storicamente ostico per l’Inter. Al momento a livello morale e mentale arrivano meglio i milanesi forti del 6-1 rifilato al Bologna ma attenzione a non sottovalutare una Dea ferita. La voglia di rivalsa è tanta, così quella di Gasperini ancora avvelenato per l’esonero in nerazzurro di qualche anno e così la squadra dopo due sconfitte pesanti contro Napoli e Lecce. Vietato sbagliare. Questa la frase chiave della sfida, due squadre che vogliono continuare a lottare per il vertice.