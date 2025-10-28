Atalanta Milan, Allegri può sorridere in vista della sfida contro la Dea: arrivano buone notizie dall’infermeria! Tutti gli aggiornamenti

Atalanta Milan, Allegri ritrova fiducia: dall’infermeria arrivano segnali positivi in vista della sfida con la Dea. Le ultimissime

Il Milan di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare arriva a Bergamo con un doppio volto: da un lato la striscia positiva di otto gare senza sconfitte che certifica la solidità del gruppo, dall’altro l’emergenza infortuni che continua a condizionare le scelte del tecnico. Una piccola boccata d’ossigeno arriva però dall’infermeria: Ruben Loftus-Cheek è nuovamente a disposizione e rappresenta un’arma in più per il futuro immediato.

Nonostante il ritorno dell’inglese, Allegri non intende stravolgere gli equilibri trovati nelle ultime settimane. A centrocampo verrà confermato il terzetto composto da Luka Modric, Fofana e Samuele Ricci. Proprio sul giovane regista italiano si concentrano le maggiori attenzioni: per lui questa sfida può trasformarsi in un vero e proprio spartiacque della carriera.

La pressione è alta, anche perché sugli spalti della New Balance Arena sarà presente il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, pronto a valutare da vicino i progressi dei talenti emergenti. Per Ricci, dunque, si tratta di un’occasione da non sprecare: giocare accanto a un maestro come Modric e in un contesto competitivo come quello di Bergamo gli offre la possibilità di dimostrare non solo qualità tecniche e visione di gioco, ma anche carattere e personalità.

Il Milan, pur privo di pedine importanti, affida al suo giovane centrocampista una responsabilità pesante ma stimolante. Una prestazione convincente contro l’Atalanta potrebbe accelerare il suo percorso verso la maglia azzurra, trasformando la partita di stasera in un vero esame di maturità.

