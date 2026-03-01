Atalanta, Palladino dopo la sconfitta col Sassuolo: «Ecco cosa ci è mancato oggi. Non rimprovero nulla alla squadra, ora azzeriamo per la Coppa Italia»

Atalanta, Raffaele Palladino ha parlato dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Queste le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri

In conferenza stampa dopo Sassuolo Atalanta, Raffaele Palladino ha parlato così.

COSA E’ MANCATO – «Abbiamo approcciato bene, con l’atteggiamento giusto, l’intensità giusta, con lo spirito giusto, perché nei primi 15 minuti prima della loro espulsione abbiamo avuto il pieno controllo della partita, abbiamo avuto l’occasione con Zalewski, altre occasioni, e poi dopo l’espulsione loro hanno fatto gol e hanno iniziato a difendersi giustamente con questo blocco basso con questo 4-4-1. Noi secondo me siamo stati molto lenti nel giro palla, loro ti raddoppiavano e non riuscivamo a essere cattivi in zona gol e meno imprevedibili, l’altro errore era che entravamo centralmente e sbattevamo contro un muro. Nel secondo tempo secondo me abbiamo fatto meglio e la cosa che potevamo fare meglio è il secondo gol perché bisognava tenere aperta la partita sull’1-0 ed ero convinto che potevamo tenerla aperta e pareggiare e invece ci siamo portati Laurienté in casa e hanno fatto il secondo gol. Abbiamo preso un palo, una traversa, siamo andati sul 2-1 all’88’ ed era troppo tardi. Ci dispiace, è un risultato che non volevamo, ora dobbiamo azzerare questa partita e pensare alla Coppa Italia».

COSA LO HA FATTO PIU’ ARRABBIARE – «Non è che mi arrabbio, non posso rimproverare nulla alla squadra perché abbiamo iniziato bene. A volte si dice che si approccia bene dopo la Champions, invece a me la squadra è piaciuta, quella era la cosa più difficile da gestire in questi giorni e i ragazzi sono entrati bene. Il dispiacere è il secondo gol, dovevamo tenere aperta la gara, sono leggerezze che paghi a caro prezzo e sul 2-0 diventa difficile scardinare una doppia linea bassa, non abbiamo delle soluzioni davanti in questo momento ma non sono arrabbiato, sono solo un po’ dispiaciuto perché non è il risultato che volevamo».

Lo riporta sassuolonews.net.