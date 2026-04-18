Atalanta, Palladino non ha dubbi: «La partita più importante dell’anno sarà contro la Lazio in Coppa Italia»

Roma Atalanta, nel post gara Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida disputata all’Olimpico

Al termine di Roma Atalanta, Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport . Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro:

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PAROLE – «È stata una bella partita, giocata da due squadre che hanno messo intensità e coraggio, mi sono divertito. Non direi che abbiamo sciupato, abbiamo recuperato un punto sul Como e rimaniamo a -4 dalla Roma»

OBIETTIVI – «Noi come abbiamo sempre detto non molleremo fino all’ultimo secondo del campionato, ora i valori che stiamo dimostrando vengono fuori: con Juve e Roma abbiamo fatto due grandi prestazioni, ce la giochiamo con tutti e sono soddisfatto. Ora abbiamo probabilmente la partita più importante dell’anno contro la Lazio in Coppa Italia»

PRESTAZIONE – «Venire qui e giocare con personalità e spirito non era facile, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Potevamo andare sul raddoppio quando eravamo sull’1-0, ma anche la Roma ha avuto occasioni, ci prendiamo questo punto e credo sia un risultato giusto: ora pensiamo subito alla Coppa Italia»

KRSTOVIC E SCAMACCA – «Nikola sta facendo bene, negli ultimi due mesi ha alzato il livello di score, Gianluca ora sta trovando meno spazio ma sa di avere la mia fiducia: deve continuare a lavorare. Oggi mi serviva un giocatore che tenesse a bada i difensori sui duelli, invece Gianluca viene incontro e palleggia di più. Prossima stagione? Pensiamo bene a finire questa e poi si vedrà».