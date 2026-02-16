Atalanta, Palladino svela: «La Champions ci dà stimoli incredibili. Il Borussia Dortmund è forte, vogliamo metterli in difficoltà»

Palladino alla vigilia: «La Champions ci dà stimoli incredibili. Il Borussia Dortmund è forte, vogliamo metterli in difficoltà»

I tifosi dell’Atalanta si preparano a vivere un’altra grande notte europea. Domani, 17 febbraio alle 21:00, i nerazzurri sfideranno il Borussia Dortmund in Champions League. Nel frattempo, l’allenatore Raffaele Palladino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, tracciando la rotta in vista del match.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Indubbiamente i tifosi sono la parte bella del calcio, anche averli contro fa bene al calcio. Domani giochiamo in uno stadio affascinante e caldo. La Champions ci dà stimoli incredibili, anche se abbiamo giocato poco fa abbiamo recuperato»

INFORTUNI – «Ci dispiace, sono importanti per noi, sono giocatori forti ma il calcio è fatto di questo, siamo una famiglia un grande gruppo chi li sostituirà lo farà al meglio. Abbiamo entusiasmo, abbiamo voglia di continuare. In Champions League il livello è alto, hanno grandi individualità. Il Borussia Dortmund è forte, vogliamo metterli in difficoltà e sappiamo che ci sono 2 partite»

«Le partite vanno giocate, non faccio percentuali prima, cerco di trasmettere autostima e personalità ai ragazzi, bisognerà capire i momenti della partita ma la mentalità dovrà essere quella di fare sempre il risultato»

KOVAC E PASSIONE CALCIO – «Conosco Robert, lo abbraccerò con piacere domani, abbiamo condiviso lo spogliatoio della Juve in Serie B. Calcio? Posso dire che è uno sport e un lavoro che dà emozioni incredibili, ho l’adrenalina a mille per preparare la partita, siamo eccitati. È tutto molto bello, sono molto felice e carico, e cerco di trasmetterlo ai ragazzi».