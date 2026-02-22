Atalanta, Palladino risponde a Manna: «Hojlund Hien? Non c’è nulla da dire sull’episodio. Per me è un fallo chiaro ed evidente»

Atalanta, le dichiarazioni del tecnico della Dea Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando diversi temi

Raffaele Palladino commenta la vittoria della sua Atalanta contro il Napoli, un successo che allunga la striscia positiva dei nerazzurri in Serie A. A decidere il 2-1 finale sono state le reti di Pasalic e Samardzic, protagonisti di una prestazione solida e concreta.

Nel post‑partita, ai microfoni di DAZN, Palladino si è detto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, sottolineando l’atteggiamento e la continuità mostrati dalla squadra.

PAROLE – «La squadra ha raggiunto grande consapevolezza. Oggi abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi e che vogliamo continuare a crescere. Questa partita ci dà tanta energia per la sfida di Champions».

EPISODIO – «Per quanto mi riguarda vedo che un mio giocatore affronta Hojlund uno contro uno. Hien era in vantaggio sull’avversario. Dopo gli ho anche chiesto. Viene trattenuto e spinto a terra. Per me non c’è nulla da dire su questo episodio. Per me è un fallo chiaro ed evidente. Quando c’è un contatto in area l’arbitro decide. Poi capisco la posizione del Napoli ma io vedo un qualcosa di evidente. Non voglio stare qui a parlare di episodi ma mi voglio concentrare sulla bella partita che è stata».

PRESTAZIONE – «In una partita ci sono tante partite e la mia idea era di essere più verticale. Sulemana ha anche stancato la difesa avversaria. Nel primo tempo siamo stati un po’ sterili ma dopo ci siamo ripresi. Siamo stati bravi e con grande qualità. Sono felice per Samardžić. Proprio in settimana gli avevo chiesto di darmi una mano a riempire l’area e oggi da subentrato l’ha fatto».