Atalanta, Percassi a Mediaset nel post partita: «C’è stato più di un errore da parte dell’arbitro ed è un vero peccato»

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Mediaset il post partita della sfida contro la Lazio di Coppa Italia.

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ANALISI PRESTAZIONE ED ERRORI ARBITRALI – «Di fronte a una prestazione ottima da parte della squadra, c’è un evidente errore nell’occasione del gol annullato a Ederson. C’è stato più di un errore da parte dell’arbitro ed è un vero peccato, un davvero peccato. Quindi dispiace perché si è buttata via una qualificazione strameritata su un episodio chiave che ovviamente ha condizionato pesantemente il risultato di questa gara».

EPISODI – «Non è giustificabile un errore di questo tipo in partite di questo tipo quando la posta in palio è così elevata, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, che hanno a disposizione. Veramente è un qualcosa che ti lascia l’amaro in bocca. Poi gli episodi sono determinanti, però ci sono episodi decisivi come questo. Secondo me sono entrambi. C’era rigore di Gila, poi si parla di autogiocata, ma mai quando le mani sono aderenti al corpo: in questo caso la posizione del giocatore è totalmente scomposta. Probabilmente se non l’avesse colpita con il ginocchio, l’avrebbe potuta colpire in ogni caso con la mano. E anche il tocco di Kristovic anticipa il portiere, le immagini sono chiarissime ed è veramente incomprensibile come a questo livello, in queste partite, di fronte anche ad arbitri che consideriamo importanti, ci siano errori di questo tipo».

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