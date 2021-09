Atalanta, Pessina: «Noi all’altezza dell’Inter. Dimarco mi ha stupito»

Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Inter: le sue parole

PARTITA – «L’avevamo preparata così, sapevamo che era dura. Era un modo per vedere a che punto eravamo arrivati, a quanto pare possiamo giocarcela con i campioni d’Italia. E’ stata una bella partita, Musso ha detto che ha toccato il rigore di Dimarco, pensavo che la incrociasse. Avevamo preparato la gara in un altro modo, ma visto come giocavano loro abbiamo cambiato. Cercavamo di abbassarci un po’ io e Malinkvskiy per far uscire i loro laterali

GOL PICCOLI – «Alla fine è andata abbastanza bene, abbiamo pareggiato una gara importante. Per lui un gol così sarebbe signifcato molto, con il VAR non sfugge niente. Abbiamo portato a casa un punto con i campioni d’Italia».