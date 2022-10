Atalanta, riecco il grande ex Lammers. L’esperienza (negativa) di Sam a Bergamo

L’ex di Empoli Atalanta Sam Lammers: dal goal capolavoro all’esordio alla panchina fino al prestito in azzurro

Una vecchia conoscenza per l’Atalanta in quel di Empoli nella veste di ex: Sam Lammers. L’attaccante olandese a Bergamo non è riuscito ad incidere tra poco spazio e scelte tecniche (più o meno condivisibili) di Gasperini che lo hanno relegato fuori dal progetto nerazzurro.

Arrivato nell’estate 2020 dal PSV per 9 milioni di euro, Lammers doveva rappresentare il vice Zapata ideale: l’infortunio del colombiano la stagione precedente aveva evidenziato la necessità di avere un centravanti puro (al di là sia del riadattamento di Muriel che del falso nueve). La partenza con l’Atalanta non è positiva, di più: rete contro il Cagliari con un dribbling da fuoriclasse e goal della bandiera con il Napoli.

Da lì un calo attribuito a tutta una serie di fattori: poco minutaggio, ritrovarsi davanti ad un reparto offensivo di tutto rispetto e quando Muriel sigla 22 goal di cui una buona parte realizzati riadattato a punta, entrare nella scacchiera nerazzurra diventa troppo difficile. Prestito al Frankfurt tra mille polemiche e poi Empoli. A Bergamo etichettarlo come un flop sarebbe esagerato, ma sicuramente una pedina in grado di non dare l’impronta giusta in un contesto che, allora, era complicato ritagliarsi uno spazio.