Atalanta Roma, quanti ex: giallorossi avanti 5-1

Atalanta Roma, si avvicina la sfida Champions League del Gewiss Stadium. Ben sei gli ex, cinque giocano con i giallorossi

Sarà la sfida degli ex, non solo della Champions League. Atalanta e Roma si sfidano al Gewiss Stadium, con tanti giocatori che hanno vestito entrambe le casacche. Da una parte Spinazzola, Zappacosta, Cristante, Mancini e Ibanez, arrivato nel mercato di gennaio.

In casa orobica soltanto un ex, ovvero Rafael Toloi. Prima di tornare in Brasile, l’attuale centrale nerazzurro ha giocato nella Capitale da gennaio a giugno 2014.