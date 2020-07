Atalanta, Tuchel: «Neymar è in grande forma» – VIDEO

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, è intervenuto alla vigilia del match di Coppa di Francia. Ecco le sue parole

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, è intervenuto alla vigilia del match di Coppa di Francia. Ecco le sue parole sul momento di forma di Neymar:

«Non sono sorpreso dallo stato di forma di Neymar. Mi sembra al top anche mentalmente. Si è allenato alla grande, era importante cominciasse ad accumulare minuti di gioco. Per questo motivo l’ho fatto giocare in tante partite amichevoli. Sarà titolare in Coppa di Francia: quando è in forma il PSG brilla».