Atletico Madrid, pronto l’assalto ad Ederson: Atalanta avvisata! Ecco l’offerta che hanno in mente di presentare i Colchoneros

L’Atlético Madrid ha deciso di rompere gli indugi, trasformando una cessione illustre in una grande opportunità di mercato per il presente. La dirigenza spagnola ha pianificato il “dopo-Gallagher” con effetto immediato, senza voler attendere la prossima estate per puntellare la rosa. La partenza del centrocampista inglese Conor Gallagher verso il Tottenham, operazione che ha fruttato circa 40 milioni di euro, ha garantito quella liquidità necessaria per sferrare l’assalto decisivo a un vecchio pallino di Diego Pablo Simeone. È quanto riferito dettagliatamente dalle colonne digitali di Fichajes.net, secondo cui i madrileni sono pronti a reinvestire l’intero tesoretto appena incassato per portare in Spagna Ederson, divenuto ormai imprescindibile nello scacchiere tattico dell’Atalanta.

Ederson, il guerriero perfetto per il Cholo

Il 26enne brasiliano, esploso definitivamente sotto la guida sapiente di Gian Piero Gasperini, rappresenta l’archetipo del centrocampista moderno e completo. Abbinando una fisicità straripante a una lettura tattica di prim’ordine, Ederson si è affermato come uno dei dominatori assoluti della mediana in Serie A. La sua capacità di coprire ampie porzioni di campo (“box-to-box”) e di garantire equilibrio e inserimenti lo rende il profilo perfetto per il sistema di gioco dispendioso, aggressivo e intenso preteso dal “Cholo”. L’esperienza maturata a Bergamo con i Nerazzurri, in un contesto competitivo anche nelle coppe europee, garantisce inoltre un adattamento rapido ai ritmi frenetici della Liga.

La strategia dei Colchoneros: offerta e volontà del giocatore

Il piano dei Colchoneros appare lineare nella sua esecuzione: girare i 40 milioni della vendita di Gallagher alla Dea. A Madrid ritengono questa cifra congrua per il valore del giocatore, anche se l’ostacolo principale resta la famiglia Percassi, notoriamente restia a privarsi dei suoi gioielli a stagione in corso. A favore degli spagnoli giocano però i buoni rapporti tra i club e, soprattutto, la volontà del calciatore. Ederson sarebbe infatti fortemente tentato dall’esperienza in Spagna, vedendo nell’Atlético la chance per la definitiva consacrazione internazionale. Se il pressing del giocatore dovesse intensificarsi, l’Atalanta potrebbe vacillare, permettendo a Simeone di accogliere il nuovo motore del suo centrocampo.