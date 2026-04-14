Atletico Madrid Barcellona 1-2, sconfitta dolce per i ragazzi di Simeone! I Colchoneros volano in semifinale di Champions League

Atletico Madrid Barcellona 1-2: come è andata la sfida del Wanda Metropolitano, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League

Il Barcellona parte fortissimo al Metropolitano e dopo appena quattro minuti è già avanti: Lamine Yamal approfitta di una difesa distratta e batte Musso per lo 0‑1, dopo che lo stesso portiere aveva compiuto un miracolo sul talento blaugrana al primo minuto. La squadra di Flick domina il possesso e trova anche il raddoppio al 24’, con una splendida triangolazione tra Dani Olmo e Ferran Torres che vale lo 0‑2. L’Atletico però reagisce e al 31’ accorcia con un gran sinistro di Lookman, riaprendo una gara intensa e ricca di duelli. Prima dell’intervallo, Turpin è protagonista: al 41’ il Barcellona reclama un rigore per un contatto su Dani Olmo, ma l’arbitro lascia correre.

Moviola Atletico Madrid Barcellona, tutti gli episodi del match diretto da Turpin: ecco cosa è successo nei quarti di finale di Champions

La ripresa si apre con il Barcellona che continua a spingere e trova il terzo gol al 55’ con Ferran Torres, rete però annullata dal VAR per fuorigioco. Lo stesso attaccante, pochi secondi dopo, ribadisce in rete un pallone vagante e firma il 1‑3. L’Atletico prova a reagire con Lookman, Le Normand e Baena, ma Joan Garcia è sempre attento. La partita si accende anche sul piano disciplinare: Gavi viene ammonito per un intervento duro, mentre diversi falli spezzano il ritmo del match.

Il finale è un assedio dei Colchoneros. Turpin ricorre al VAR al 78’ per valutare un intervento di Eric Garcia e decide per l’espulsione del difensore blaugrana, lasciando il Barcellona in dieci. L’Atletico aumenta la pressione e sfiora il gol con Le Normand e Nicolas Gonzalez, il cui tiro all’86’ esce di un soffio. Nei lunghi otto minuti di recupero Musso e Garcia restano protagonisti, ma il risultato non cambia: il Barcellona resiste e porta a casa una vittoria preziosa per 1‑2 in una sfida vibrante e ricca di episodi.

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