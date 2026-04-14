Atletico Madrid, parla Cerezo: «Riserveremo un tributo a Griezmann. Julian Alvarez resterà per molto tempo, ecco la verità sul futuro di Simeone»

Atletico Madrid, il presidente Enrique Cerezo ha rilasciato queste dichiarazioni sul futuro di Simeone, Julian Alvarez e Griezmann

Il presidente dell’Atlético Madrid, Enrique Cerezo, ha fatto il punto sull’attualità dei Colchoneros in una lunga intervista concessa a Flashscore. Tra le ottime prestazioni in Champions League, le certezze sul mercato e la fiducia incondizionata nel progetto tecnico, il numero uno del club madrileno ha tracciato la rotta per il presente e il futuro della squadra, partendo dalle stelle del reparto offensivo fino alla guida tecnica.

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Il futuro di Alvarez e la fiducia nel Cholo

Le recenti prestazioni di Julián Alvarez hanno entusiasmato l’ambiente biancorosso, specialmente dopo l’impatto nella gara di andata di Champions League. Cerezo non ha alcun dubbio sul destino dell’attaccante argentino: “Julián ha disputato un match straordinario. E sì, posso confermare che resterà con noi ancora per molto tempo”.

Parole al miele anche per Diego Pablo Simeone. Nonostante qualche voce critica piovuta sull’allenatore argentino, la posizione della dirigenza è granitica. Il presidente ha ribadito la totale sintonia con il Cholo: “Non credo si possa muovere alcuna critica a Simeone. Noi, di sicuro, non ne abbiamo. È un grandissimo allenatore e siamo estremamente felici del suo lavoro. La sua permanenza? Spero proprio di sì. Anzi, sono assolutamente certo che andrà così”.

L’avversione per il VAR

Il focus dell’intervista si è poi spostato sull’attesissimo ritorno di Champions League contro il Barcellona. Forte del risultato dell’andata, Cerezo ostenta una forte sicurezza, pur consapevole della sete di remuntada dei blaugrana: “Il risultato e il rendimento della squadra all’andata mi hanno reso molto felice. Loro verranno qui con tanta voglia di rimontare, ma noi non saremo da meno. Ci siamo preparati al meglio, abbiamo lavorato duramente e sono convinto che faremo una grande partita, dando ancora di più rispetto all’andata. Passare il turno non è in discussione”.

Non è mancata una riflessione, molto netta, sul tema arbitrale: “Non amo parlare degli arbitri e, come sanno tutti, non mi piace il VAR. Ritengo che i direttori di gara debbano decidere in base a ciò che vedono sul campo, e che debbano essere lasciati lavorare in pace”.

L’omaggio a Griezmann

Infine, una doverosa parentesi dedicata ad Antoine Griezmann, leader tecnico e carismatico della rosa. Cerezo ha sottolineato l’importanza del fuoriclasse francese per la storia del club: “Antoine è un campione assoluto, siamo onorati di avere un giocatore della sua immensa qualità. Il giorno in cui deciderà di lasciare l’Atlético, gli riserveremo un tributo e un addio degni di ciò che rappresenta e ha sempre rappresentato per questa società“.