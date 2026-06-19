Atletico Madrid, colpo in arrivo: accordo totale per Alejandro Grimaldo. Tutti i dettagli sul nuovo acquisto in fascia

Atletico Madrid, Alejandro Grimaldo è pronto ad abbracciare i Colchoneros. Cosa filtra sul nuovo acquisto per la fascia

Il calciomercato estivo internazionale entra improvvisamente nel vivo con una trattativa di primissimo piano sull’asse Spagna-Germania. Come riferito da Fabrizio Romano, l’Atlético Madrid è infatti vicinissimo alla chiusura definitiva del contratto per assicurarsi le prestazioni sportive di Alejandro Grimaldo. Il club colchonero ha accelerato in modo deciso nel corso delle ultime ore per regalare alla guida tecnica un rinforzo di assoluto spessore internazionale sulla fascia sinistra, muovendosi d’anticipo per sbaragliare la folta concorrenza dei principali top club europei.

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Accordo totale con il giocatore: Grimaldo sposa il progetto dei Colchoneros

I dettagli dell’operazione rivelano che il club spagnolo ha già superato lo scoglio più importante, ovvero quello relativo alle richieste economiche dell’entourage dell’atleta. L’accordo sui termini personali è raggiunto al 100%, sancendo una totale fumata bianca tra i vertici dirigenziali dell’Atlético e gli agenti del calciatore nativo di Valencia.

Grimaldo ha detto sì al progetto tecnico proposto dalla società madrilena, affascinato dall’opportunità di tornare a giocare nella Liga spagnola e di misurarsi con la mentalità e l’agonismo di una squadra costantemente in lotta per i vertici del campionato e per le fasi finali della Champions League. Il giocatore considera la corte dei madrileni come lo snodo ideale per il proseguimento della propria carriera.

Trattativa con il Bayer Leverkusen: cifre e dettagli dell’operazione

Con il totale benestare del terzino spagnolo in tasca, la dirigenza dell’Atlético è ora in trattativa serrata con il Bayer Leverkusen per definire i dettagli burocratici dell’operazione e sigillare definitivamente il trasferimento. I due club stanno discutendo la valutazione del cartellino per trovare la quadra definitiva; l’obiettivo condiviso è quello di raggiungere la fumata bianca sulla base di una cifra superiore ai 10 milioni di euro. I colloqui procedono spediti e in un clima di totale ottimismo, con la sensazione diffusa che gli ultimi dettagli legati ai bonus possano essere limati già nei prossimi giorni.

Un innesto di spessore per lo scacchiere tattico di Madrid

L’innesto del calciatore rappresenterebbe un autentico capolavoro strategico per la formazione di Madrid. Reduce da stagioni straordinarie vissute in Bundesliga, l’esterno abbina una straordinaria qualità tecnica in fase di impostazione a una spiccata propensione offensiva, caratteristica che lo ha reso uno dei laterali più prolifici d’Europa. Per lo scacchiere tattico dei Colchoneros, un profilo con queste caratteristiche garantirebbe una spinta costante sulla corsia mancina, ideale sia per una linea difensiva a quattro che per agire da esterno a tutta fascia a centrocampo. Il conto alla rovescia per l’annuncio ufficiale è ormai iniziato.