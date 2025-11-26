Atletico Madrid Inter, per i nerazzurri sfida cruciale al Metropolitano per entrare nelle top 8 della Champions League: i dettagli sul match di questa sera

Atletico Madrid Inter, per i nerazzurri quinta giornata della League Phase di Champions che potrà risultare decisiva ai fini della classifica

La serata di mercoledì 26 novembre si preannuncia emozionante al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, dove l’Inter di Cristian Chivu affronterà l’Atletico Madrid in un match fondamentale della League Phase di Champions League. La squadra nerazzurra arriva a questa sfida dopo un periodo altalenante e cercherà di ottenere i tre punti in una delle trasferte più difficili del torneo, contro una squadra solida e ben organizzata come quella allenata da Diego Simeone.

Secondo quanto scritto da Tuttosport, l’Atletico Madrid si presenta con una formazione di altissimo livello, nonostante le assenze pesanti di Jan Oblak (portiere sloveno) e Marcos Llorente (centrocampista spagnolo). Tuttavia, Simeone può contare su giocatori di spicco come Antoine Griezmann (attaccante francese, numero 7) e Giovanni Raspadori (attaccante italiano, numero 22), che saranno gli uomini chiave per mettere in difficoltà la difesa nerazzurra. Griezmann, in particolare, sarà il faro offensivo della squadra, pronto a guidare l’attacco in una gara fondamentale.

L’Inter, guidata dal tecnico Cristian Chivu, si presenta con una squadra che mescola esperienza e gioventù. Le assenze di Denzel Dumfries (terzino olandese) e Henrikh Mkhitaryan (centrocampista armeno) potrebbero rappresentare delle difficoltà, ma la presenza di giocatori come Davide Frattesi (centrocampista italiano) e Marcus Thuram (attaccante francese) garantirà l’equilibrio necessario per contrastare l’offensiva dell’Atletico Madrid. La partita sarà una prova di maturità per i nerazzurri, che dovranno dimostrare di essere pronti per il palcoscenico europeo.

La sfida avrà luogo alle ore 21 presso il Riyadh Air Metropolitano, moderno impianto che ospita le gare casalinghe dell’Atletico Madrid. Il match sarà trasmesso in diretta su Prime Video, come riportato da Tuttosport, e l’arbitro designato per la gara è Letexier della Francia, con gli assistenti Mugnier e Rahmouni. Il quarto ufficiale sarà Pignard, mentre il VAR sarà gestito da Delajod con l’assistenza di Martins.

Questa partita è cruciale per entrambe le squadre, che hanno bisogno di conquistare i tre punti per consolidare la propria posizione in vista del passaggio agli ottavi di finale della Champions League. Con una squadra ben preparata, l’Inter sarà chiamata a una prestazione all’altezza per continuare il suo cammino in Europa, mentre l’Atletico Madrid cercherà di sfruttare il fattore campo per rimanere in corsa per le zone alte della maxi classifica.