Atletico Madrid Inter, Chivu: «Confronto post partita? Alla squadra ho riferito le cose che andavano dette. Sulla sostituzione di Bonny...»

Atletico Madrid Inter, Chivu parla nel post partita della sfida ai microfoni di Prime Video. Ecco le parole del tecnico nerazzurro subito dopo il match

POST PARTITA – «Alla squadra ho detto quello andava detto. C’è molto rammarico. Ultimamente stiamo facendo fatica a portare a casa quanto meritiamo».

BONNY E ZIELINSKI – «Il polacco aveva un problema alla coscia e sono stato costretto. Il francese l’ho sostituito per avere forze fresche». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI CHIVU SU INTERNEWS24.COM