 Atletico Madrid Inter, Chivu: «Confronto post partita? Alla squadra ho riferito le cose che andavano dette. Sulla sostituzione di Bonny...»
Connect with us

Inter News

Atletico Madrid Inter, Chivu: «Confronto post partita? Alla squadra ho riferito le cose che andavano dette. Sulla sostituzione di Bonny…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

53 secondi ago

on

By

inter scudetto problema

Atletico Madrid Inter, Chivu parla nel post partita della sfida ai microfoni di Prime Video. Ecco le parole del tecnico nerazzurro subito dopo il match

Nel post partita Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Prime Video. Le parole del tecnico dell’Inter dopo la sconfitta in casa dell’Atletico Madrid.

POST PARTITA – «Alla squadra ho detto quello andava detto. C’è molto rammarico. Ultimamente stiamo facendo fatica a portare a casa quanto meritiamo».

BONNY E ZIELINSKI – «Il polacco aveva un problema alla coscia e sono stato costretto. Il francese l’ho sostituito per avere forze fresche». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI CHIVU SU INTERNEWS24.COM

Related Topics:

Inter News

Pagelle Atletico Madrid Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League! I voti

Avatar di Francesco Spagnolo

Published

29 minuti ago

on

26 Novembre 2025

By

zielinski inter
Continue Reading

Champions League

Diretta Gol Champions League, tris dell’Atalanta a Francoforte. Gimenez ‘condanna’ l’Inter

Avatar di Francesco Spagnolo

Published

1 ora ago

on

26 Novembre 2025

By

Ederson
Continue Reading