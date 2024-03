Atletico Inter, Dimarco: «Vogliamo fare la nostra partita»

Federico Dimarco parla in conferenza stampa alla vigilia dell’importante confronto di Champions League tra Atletico Madrid e Inter

Alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Inter, Federico Dimarco si esprime così in conferenza stampa.

PREPARAZIONE AL MATCH – «Sappiamo la forza dell’Atletico Madrid, è una squadra forte di cui conosciamo la storia in Champions. Andremo in campo per fare la nostra partita, come accaduto all’andata»

FATTORE TIFOSI – «Sì, ma noi abbiamo avuto il pubblico a San Siro: non vedo differenze, anche se il loro pubblico spinge tanto»

VANTAGGIO – «Sarà difficile, come sempre in Champions. Abbiamo un vantaggio minimo e sappiamo che conta pochissimo, non dovremo sbagliare l’approccio»