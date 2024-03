Atletico Madrid Inter: super Sommer, tradisce Lautaro e la difesa

Atletico Madrid Inter, i voti e le pagelle dei protagonisti: Sommer tiene a galla i nerazzurri, mentre Lautaro tradisce

Non è bastato l’1-0 dell’andata per portare a casa la qualificazione. L’Inter perde 2-1 a Madrid e capitola ai rigori, nonostante il migliore in campo sia stato Sommer. Ha fatto tanto, non è riuscito a fare tutto. Ecco i principali giudizi sul portiere svizzero, sul quale cambiano i toni, ma non l’identità di vedute.

SOMMER – Per il Corriere della Sera si merita un convintissimo 7,5: «Non solo esplosivo, ma anche sempre ben piazzato: dal diagonale di Lino, alla zuccata di Morata, fino al piatto di Griezmann e all’occasione di Depay, dà sempre grande sicurezza. E ai rigori ferma Saul».

La Gazzetta dello Sport si allinea: «Bandiera svizzera che domina, tiene in piedi la baracca: interventi in serie su Lino, Griezmann e Depay, nel conto pure una gestione del pallone eccellente nonostante un rischio finale su Depay. E un rigore parato». Per il Corriere dello Sport mezzo voto in meno, ma resta comunque il migliore dei suoi: «Senza colpe sui gol, anzi è provvidenziale in più di un’occasione».

Chi è stato il peggiore? Qui le opinioni divergono.

DE VRIJ – Per il Corriere dello Sport è lui: «Poco cattivo su Lino. Si perde Morata a centro area. L’angolo lasciato a Depay è uno svarione pesante».

PAVARD – É la scelta de La Gazzetta dello Sport: «Approccio completamente fallito, come fosse da un’altra parte con la testa tanto che Inzaghi perde quasi la pazienza. Goffo nel rinvio che porta al pareggio, di buono giusto un salvataggio su Griezmann».

LAUTARO – Bocciatura totale del giocatore più atteso dal Corriere della Sera con il 4,5: «Solo palloni smozzicati su cui lottare. Ma alla prima giocata lancia Thuram. Il rigore decisivo però finisce in piccionaia. E fa male».