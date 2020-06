Atletico Madrid, Koke: «Champions League? Questo è l’anno buono»

Koke ci crede: l’Atletico Madrid quest’anno può arrivare in fondo alla Champions League e alzare la coppa. Le parole del colchonero

Koke e l’Atletico Madrid sognano di trionfare in Champions League, senza però sottovalutare gli impegni di campionato. Ecco le parole del centrocampista iberico a Cadena Cope.

«Ho detto ai miei amici che questa è la volta buona per vincere la Champions League: non a caso abbiamo eliminato i campioni in carica del Liverpool. Prima però dobbiamo pensare alla Liga, visto che la Champions tornerà ad agosto. Dobbiamo arrivare fra le prime quattro in campionato, altrimenti sarà un fallimento».