Atletico Madrid: la spinta di Lodi e Trippier porta alla vittoria

Lodi e Trippier hanno confezionato due assist nel successo dell’Atletico Madrid. Decisiva quindi la spinta dei terzini

Terza vittoria di fila per l’Atletico Madrid, che ha sconfitto il Levante per 2-1. Entrambi gli assist per i gol di Correa e Morata sono arrivati dai terzini. Trippier e Lodi, arrivati quest’estate, hanno sensibilmente mutato lo stile tattico dell’Atletico Madrid, che oggi occupa molto bene l’ampiezza.

La slide sopra è l’azione del primo gol. Il 442 dell’Atletico è quasi un 244, con Thomas che con un bel passaggio lancia Trippier in profondità. L’ex Tottenham di prima serve poi Correa alle spalle del terzino.