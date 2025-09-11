Atletico Madrid, occhi su Akgun: osservatori in Turchia per l’esterno del Galatasaray. Le ultimissime di mercato

L’Atletico Madrid guarda con attenzione al mercato turco in vista della sessione invernale, e secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Takvim, il club spagnolo avrebbe messo nel mirino Yunus Akgun, esterno offensivo classe 2000 attualmente in forza al Galatasaray. Il giovane talento turco, noto per la sua rapidità e capacità di creare occasioni da gol, è stato osservato da emissari dell’Atletico durante la recente sfida amichevole tra Turchia e Spagna, disputata a Konya e conclusasi con una netta vittoria della Roja.

Il club madrileno, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, sembra intenzionato a seguire da vicino il rendimento di Akgun nelle prossime partite di Super Lig e Champions League. L’obiettivo è quello di valutare una proposta concreta già nel mercato di gennaio. Tuttavia, la trattativa si preannuncia complessa: il Galatasaray, club campione di Turchia, non è disposto a privarsi facilmente di uno dei suoi elementi più promettenti, e l’allenatore Okan Buruk — ex centrocampista della nazionale turca e tecnico molto stimato per il suo lavoro con i giovani — considera Akgun una pedina fondamentale nel suo scacchiere tattico.

Solo un’offerta economicamente rilevante potrebbe convincere la dirigenza giallorossa a lasciar partire il giocatore a metà stagione. Akgun, reduce da una stagione brillante con 12 gol e 14 assist in 43 presenze, ha finora totalizzato 18 reti e 22 assist in 109 partite con il Galatasaray. Il suo percorso professionale include anche esperienze con l’Adana Demirspor — dove ha segnato 16 gol in 70 gare — e con il Leicester City, club inglese con cui ha collezionato 29 presenze e 2 reti.

Con il mercato alle porte, il nome di Yunus Akgun potrebbe diventare uno dei più caldi per l’Atletico Madrid, che continua a monitorare il profilo del giovane turco per rafforzare la propria rosa in vista della seconda parte della stagione.