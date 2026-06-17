Atlético Madrid, ritorno di peso: Gabi entra nello staff di Simeone per raccogliere l’eredità di Nelson Vivas

L’Atlético Madrid riabbraccia una delle sue bandiere. Gabi tornerà infatti nel club come membro dello staff tecnico a partire dalla prossima stagione, andando a colmare il vuoto lasciato da Nelson Vivas, vice allenatore uscente dopo otto anni di lavoro al fianco di Diego Simeone. Lo riporta Marca.

Già in campo considerato un’estensione naturale del Cholo, l’ex centrocampista — leggenda con la maglia numero 14 — continuerà a esserlo ora dalla panchina.

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Fine dell’era Vivas: otto anni da braccio destro del Cholo

Vivas ha diretto la sua ultima partita con l’Atlético contro il Villarreal, chiudendo un ciclo iniziato nel 2018, proprio nella prima estate senza Gabi in rosa.

La sua lunga esperienza come assistente di Simeone — dal Racing all’Estudiantes, dal River Plate al San Lorenzo fino al Catania — è stata determinante per la sua crescita interna. Dopo l’addio di Mono Burgos nel 2020, Vivas era diventato il vero braccio destro del Cholo.

Una ventata d’aria fresca nello staff: Gabi figura ideale

Lo staff tecnico resterà composto da Hernán Bonvicini, Gustavo López e dal preparatore dei portieri Pablo Vercellone, ma Simeone cercava una figura capace di portare energia, identità e conoscenza profonda del mondo Atlético.

Gabi incarna tutto questo: passione, appartenenza e una comprensione totale di ciò che rappresenta il club. Un profilo destinato a integrarsi immediatamente, dopo aver vissuto da protagonista l’epoca d’oro rojiblanca.

Non è la prima volta: Gabi ha già allenato nell’Academy

Oltre alla carriera da giocatore, Gabi ha già maturato esperienza in panchina. Dopo il ritiro in Qatar con l’Al‑Sadd, ha iniziato nel settore giovanile dell’Atlético, entrando nello staff del Juvenil A e diventando poi vice allenatore della prima squadra B (2021‑2023) guidata da Tevenet, oggi nello staff del Cholo.

Successivamente il Getafe gli ha offerto la prima panchina da capo allenatore, portando la squadra riserve ai playoff di Primera RFEF nel 2024. Un trampolino che lo ha condotto al Saragozza, dove ha vissuto entrambe le facce del calcio: una salvezza al suo arrivo e un esonero nell’ultima stagione, senza riuscire a evitare la retrocessione.

Una storia che continua: Gabi e Simeone di nuovo insieme

Dopo la chiamata del Cholo, Gabi non ha avuto dubbi: la scelta migliore per la sua carriera è tornare a scrivere nuovi capitoli della loro storia comune. Una storia coronata da:

1 Liga

1 Coppa del Re

1 Supercoppa di Spagna

1 Europa League

1 Supercoppa Europea

e la Europa League 2018, penultima partita di Gabi con la maglia rojiblanca

Un ritorno che profuma di identità, continuità e ambizione.