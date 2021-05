Atletico Madrid, tifosi contro Joao Felix: «Fottiti, mercenario»

I tifosi dell’Atletico Madrid si sono scagliati contro Joao Felix per lo scarso rendimento in Liga: insulti al talento portoghese

I tifosi dell’Atletico Madrid si sono scagliati contro Joao Felix per lo scarso rendimento in Liga. Insulti pesanti nei confronti del talento portoghese al termine dell’allenamento odierno.

Come riportato da Deportes Cuatro, i sostenitori dei colchoneros (attualmente primi in classifica) hanno urlato «Vai a farti fottere, mercenario. Via da questa squadra».