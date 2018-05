Attento Milan, il Real Madrid ha messo gli occhi su Romagnoli

Dalla Spagna confermano che il Real Madrid potrebbe fare un tentativo per Alessio Romagnoli del Milan nel caso in cui non trovasse l’accordo con l’Atletico Madrid per il centrale José Gimenez

Il Milan attende con ansia di sapere quale sarà il suo destino dopo che la UEFA ha bocciato il settlement agreement proposto dal club di via Aldo Rossi. Nel caso in cui i vertici del calcio europeo decidessero di bloccare il mercato dei rossoneri molti dei pezzi pregiati della rosa potrebbe cambiare casacca in estate. Il primo nome è quello di Gianluigi Donnarumma nonostante le parole sibilline del suo procuratore Mino Raiola. A seguire ci sono quelli di Suso e Jack Bonaventura ma nella lista potrebbe esserci anche qualcuno che fino ad oggi è stato sempre considerato un incedibile. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid ha messo gli occhi su Alessio Romagnoli. L’ad del Milan Marco Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli intendono proporre al difensore il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020 ma i Blancos sono una potenza difficile da battere in fase di mercato.

Romagnoli in realtà non sarebbe la prima scelta del Real Madrid, che punta invece al difensore José Gimenez dell’Atletico Madrid. Il club di Florentino Perez nel caso non riuscisse ad arrivare al giocatore uruguaiano (anche la Juventus sarebbe interessata) si getterebbe a capofitto su Romagnoli. Il centrale classe ’96 viene valutato dal Milan non meno di 60 milioni di euro.