Aubameyang svela: «Stavo per firmare per un altro club«

Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK: il retroscena sul suo passato

TOTTENHAM – «Quand’ero al Saint-Etienne o durante i primi tempi al Borussia Dortmund, non ricordo precisamente, stavo per firmare con il Tottenham. Visitai le strutture, White Hart Lane, andai dunque a Londra ma il giorno dopo non hanno più richiamato. Non so cosa sia successo. Conte al Tottenham? Me ne frego, in tutta sincerità non m’interessa».