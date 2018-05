Auriemma ci crede: «Cose strane in Inter-Juve. Lo Scudetto lo ha vinto il Napoli» – VIDEO

Sfogo di Raffaele Auriemma durante Napoli-Torino. Il noto giornalista napoletano ha parlato a cuore aperto ai tifosi azzurri

«Lo Scudetto lo ha vinto il Napoli»: così Raffaele Auriemma, noto giornalista di fede napoletana, durante la sua telecronaca faziosa per Mediaset. Il Napoli ha pareggiato per 2-2 con il Torino consegnando di fatto il settimo Scudetto consecutivo alla Juve e il giornalista si è sfogato: «Non andate via a testa bassa perché lo Scudetto lo avete vinto voi anche se non sarà scritto da nessuna parte e non sarà in nessun Albo d’Oro: lo Scudetto lo ha vinto il Napoli! Se tutto fosse andato in maniera regolare in Inter-Juventus lo Scudetto sarebbe venuto da queste parti. Cosa serve battersi, cercare di vincere le partite, se nei momenti decisivi della stagione poi capita qualcosa di strano che non ti permette più di arrivare alla vittoria che avresti meritato?».

Prosegue Auriemma parlando di Inter-Juventus e dell’ottima annata del Napoli: «Fino al 2-1 di Inter-Juve ci credevano, poi hanno visto quello che hanno visto, quello che noi abbiamo visto e hanno capito che tutto è inutile. La squadra era al di sotto della Juventus ma si è battuta come se fosse alla pari ed ecco perché lo Scudetto lo merita il Napoli anche se qualcun altro se lo cucirà sulla sua maglia ma lo ha vinto il Napoli».