Ausilio lancia l’Inter: «Dobbiamo confermarci contro il Psv»

Le parole del direttore sportivo Piero Ausilio poco prima del fischio d’inizio di PSV-Inter ai microfoni di Sky Sport

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco prima della sfida contro il Psv. Questa sera i nerazzurri disputeranno la loro seconda gara nel girone di Champions League dopo il grande esordio a San Siro contro il Tottenham: «Dobbiamo avere la consapevolezza da Inter, di essere una buona squadra. Lo abbiamo dimostrato in queste partite, oggi l’Inter deve confermarsi e sono sicuro che i ragazzi saranno pronti. Sono tutti calciatori internazionali, che hanno disputato i recenti Mondiali».

Prosegue il ds della società nerazzurra prima della sfida in programma al Philips Stadion di Eindhoven, l’Inter va a caccia dei tre punti che le renderebbero più agevole il cammino verso gli ottavi di finale: «Servirà una grande Inter, il Psv Eindhoven è una formazione molto forte. Davanti hanno i calciatori migliori della rosa, come De Jong e Lozano, tutti ragazzi che hanno qualità e che sono di livello internazionale. Per vincere servirà una prova da Inter, vincendo i duelli con gli avversari in tutte le posizioni e affrontando il PSV con il giusto piglio da grande».