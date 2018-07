Autogol Mandzukic o gol su punizione di Griezmann? Le immagini – VIDEO

Autogol Mandzukic o gol su punizione di Griezmann? Le immagini dell’1-0 di Francia-Croazia, finalissima dei Mondiali 2018

Francia in vantaggio! Punizione velenosa di Griezmann che beffa Subasic grazie ad una sfortunata deviazione di Mandzukic che non lascia scampo al suo portiere. La deviazione dell’attaccante bianconero è netta, le immagini non lasciano spazio ai dubbi.