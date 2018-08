Juventus super in Borsa: merito anche di Liverpool e Chelsea

La Juventus continua a salire di valore in Borsa: ad aiutare l’andamento azionario bianconero anche le ultime in casa Liverpool e Chelsea

Un’altra giornata in Borsa è iniziata con il titolo azionario della Juventus che vola. Già ieri i bianconeri avevano archiviato un altro importante traguardo facendo registrare un +16% del titolo che ha portato il costo medio per azione ben oltre l’euro. Tanti i fattori che nelle ultime settimane hanno progressivamente aumentato il valore di mercato della Juve: tra questi, ovviamente, determinante quello relativo all’arrivo di Cristiano Ronaldo. Proprio da quel momento l’impennata bianconera in Borsa ha cominciato ad interessare gli operatori: mantenendo il costo di ogni azione bianconera superiore ad un euro, sono maggiori le possibilità di acquisto del titolo nel medio termine. Maggior valore ed incremento delle vendite azionarie: così Andrea Agnelli punta ad incassare.

Ci sarebbe però un altro fattore che – almeno nelle ultime ore – ha decisamente aiutato la Juventus portando ad un ulteriore balzo che a questo punto, con ogni probabilità, chiuderà un mese a dir poco memorabile con il massimo valore mai fatto registrare dalla società sul mercato: le vicissitudini di alcune squadre di Premier League. Due in particolar modo: da una parte il Liverpool, al centro di una manifestazione di interesse per una parta del pacchetto azionario da parte di alcuni investitori arabi. Dall’altra il Chelsea, messo in vendita secondo i gossip da parte del patron russo Roman Abramovich ad una quotazione stratosferica. Liverpool e Chelsea possono essere un termine di paragone sul mercato per la Juve: se le rispettive azioni dei club inglesi aumentano di valore, per gli operatori anche l’asset bianconero – del tutto simile, se non superiore – aumenta di valore portando ad un ulteriore incremento delle azioni.