Quanto tira CR7! +48% di incassi allo Stadium rispetto a un anno fa

Contro la Lazio l’Allianz Stadium fa registrare il record di incassi grazie a Cristiano Ronaldo: la Juventus registra un incremento quasi del 50% rispetto all’esordio casalingo di un anno fa

Numeri da record, come ampiamente prevedibile, che probabilmente al momento non ripagano totalmente l’investimento sostenuto in estate, ma sicuramente inducono all’ottimismo la Juventus. Sono quelli che ovviamente girano intorno a Cristiano Ronaldo e che si arricchiscono di un nuovo dato: sabato contro la Lazio per la prima stagionale dei bianconeri all’Allianz Stadium e – soprattutto – per l’esordio assoluto torinese di CR7, è stato fatto registrare il tutto esaurito. Gli incassi totali della partita ammontano a 2,7 milioni di euro circa, ovvero – basti pensare – il 48% in più rispetto alla prima casalinga di un anno fa contro il Cagliari (prima giornata) quando gli incassi totali furono di nemmeno 900mila euro.

Una statistica enorme che si aggiunge alle altre: la Juve quest’anno ha ampiamente chiuso con anticipo la campagna abbonamenti vendendo tutti i quasi 30mila pacchetti a disposizione e nonostante un netto rincaro (+30%) del costo di questi ultimi rispetto alla passata stagione. Già 55mila maglie bianconere sono state vendute (moltissime delle quali, nemmeno a dirlo, con il numero 7 sulle spalle) portando ad un incasso immediato di 6,3 milioni di euro. Da qui ai prossimi mesi, soltanto di merchandising, la Juve punterà ad incassare tra i 50 ed i 60 milioni di euro. Ronaldo è costato 100 (più 30 annuali di ingaggio): non si ripagherà da solo probabilmente, ma sicuramente aiuterà parecchio vederlo giocare…