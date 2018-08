Numeri clamorosi per Cristiano Ronaldo alla Juventus! Il portoghese vende due maglie al minuto: le ultimissime notizie

Cristiano Ronaldo si ripaga da solo? Questa frase ricorre spesso tra i tifosi e i numeri snocciolati da Tuttosport in edicola stamattina potrebbero dare ragione a questo assioma: CR7 vende due maglie al minuto! Il club bianconero ha già venduto, nel giro di tre settimane, circa 55mila magliette, terminando la scorta prevista per una sola stagione! Numeri da capogiro! Adidas e Juve, un anno fa, avevano trovato l’accordo per produrre 55mila magliette e non si può parlare di scarsa lungimiranza perché nessuno poteva prevedere l’arrivo di CR7 alla Juve, 12 mesi fa.

La Juventus ha incassato, sino a questo momento, dalla sola vendita delle maglie, circa 6,5 milioni di euro e in proiezione il numero è straordinario perché porterebbe i bianconeri a guadagnare tra i 55 e i 65 milioni di euro al lordo. Lordo perché la Juve incassa ma deve anche pagare le spese, la gestione dei negozi, e il produttore delle maglie (Adidas). Un successo straordinario dunque per la Juventus e per Cristiano Ronaldo: le maglie home authentic sono terminate e stanno per terminare anche le maglie replica. CR7 si ripaga da solo? La Juve con il merchandising potrebbe incassare, al lordo, 55 milioni di euro, una cifra vicina allo stipendio, al lordo, proprio di Cristiano Ronaldo.