Juventus: vendute le 29 mila tessere, chiusa la campagna abbonamenti

La Juventus chiude la campagna abbonamenti per l’Allianz Stadium. Esaurite le 29.300 tessere disponibili

L’arrivo di Cristiano Ronaldo porta già i suoi effetti in termini economici per la Juventus. Oggi, difatti, a pochi giorni dall’apertura, la società bianconera ha chiuso la campagna abbonamenti per l’Allianz Stadium causa esaurimento. Pochi minuti fa è arrivata la comunicazione ufficiale che la Juventus ha venduto le 29.300 tessere disponibili, di cui 4 mila Premium, chiudendo, dunque la vendita libera. L’incasso per la società bianconera va oltre i 30 milioni di euro, che rappresentano il 30% in più rispetto a quanto guadagnato dalla precedente campagna abbonamenti. Nonostante, dunque, le polemiche iniziali per i prezzi in crescita, i tifosi sembrano essere entusiasti di seguire la Juventus, sopratutto dopo l’acquisto del fenomeno portoghese.